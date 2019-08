Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldkassette geklaut

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum vom 20.08.2019 bis zum Sonntag wurde aus einem Gebäude in der Straße "Am Klosterberg" eine Geldkassette mit Bargeld und Briefmarken entwendet. Zusätzlich nahmen der oder die Täter weiteres Geld aus einem Umschlag unerlaubt an sich. Somit wurden mehrere Hundert Euro erbeutet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0215575/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

