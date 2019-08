Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug geklaut - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit von Freitag 13:00 Uhr bis zum Montag 11:00 Uhr entwendeten Unbekannte Werkzeug von einer Baustelle in der Straße "Berg". Das Beutegut war im Wohnblock in einem Keller verstaut. Der oder die Täter erbeuteten einen Bosch Akkuschrauber, eine Hilti Schlagbohrmaschine und einen Hilti Akkuschrauber im Gesamtwert vom über 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0215570/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

