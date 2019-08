Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bockwurst vergessen - Brand ausgelöst

Gotha (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Eisenacher Straße. Nachdem die Feuerwehr und die Polizei vor Ort eintrafen und die Tür der Wohnung des 41-jährigen aufgebrochen hatten, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Brand wurde durch eine vergessene Bockwurst im Topf ausgelöst und folgend konnte sie schnell gelöscht und somit eine Gefahr für Personen oder Sachgüter abgewendet werden. Dennoch war das Essen des 41-Jährigen durch den Brand ungenießbar. (db)

