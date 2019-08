Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau überschlägt sich und wird schwer verletzt

Geilsdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 51-Jährige wurde gestern Abend gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie befuhr die B 90 Neu in Richtung Nahwinden und kam aufgrund von Unachtsamkeit in einer Linkskurve von der Straße ab. Der Dacia fuhr einen Hang hinauf, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn seitlich zum Liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung war die Straße voll gesperrt. (ah)

