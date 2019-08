Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Betonwand gefahren - Fahrer schwer verletzt

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 08:30 Uhr in der Farnrodaer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Ford-Fahrers. Der 49-Jährige fuhr vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen geradeaus gegen eine Betonwand. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war zur Entstempelung ausgeschrieben. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (ah)

