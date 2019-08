Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreister Handydiebstahl aus Kindergarten - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Kindergartens in Waltershausen wurde heute gegen 06.45 Uhr dreist bestohlen. Ihr Handy lag auf dem Fensterbrett der Küche, als ein Unbekannter einfach herein kam, es an sich nahm und flüchtete. Der Mann, vermutlich ein Osteuropäer, wird auf ca. 23 Jahre geschätzt, ist etwa 165 groß, schlank und hat braune kurze Haare. Er trug ein grau - grünes T-Shirt und fuhr mit einem auffälligen neongrünen Fahrrad davon. Wer hat den Vorfall heute am Kindergarten Am Schönrasen beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Die Polizei Gotha sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Nummer 0215123/2019. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell