Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisster wieder aufgetaucht

Gotha (ots)

Seit dem 12.08.2019 suchte die Polizei Gotha nach einem 58-jährigen Vermissten aus dem Raum Gotha (OTS 3759520). Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahme ein, konnte jedoch bis zum 23.08.2019 keinen Erfolg vermelden. Am letzten Freitag trafen Beamte der Polizei Suhl den Herrn wohlbehalten in Steinbach-Hallenberg an. Die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung liegen nicht mehr vor und somit wird darum gebeten, weder den Namen noch ein Foto zu veröffentlichen. (db)

