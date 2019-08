Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau verlor mehrere Zehntausend Euro nach Gewinnversprechen

Landkreis Gotha (ots)

Eine 65-Jährige aus dem Landkreis Gotha wurde vergangene Woche Opfer eines Trickbetrugs. Per E-Mail wurde ihr vorgegeben, dass sie im Lotto gewonnen hat. Sie erhielt mehrere Schriftstücke, aus denen hervorging, dass sie Notar-und Anwaltskosten, Kosten für Zoll, Kosten an das Bundesamt für Steuern überweisen solle. Zudem wurde der Frau angeraten, vorrausschauend eine größere Summe Geld anzulegen. Allen Forderungen kam die Frau nach und verlor damit mehrere Zehntausend Euro. Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. - Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung. - Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/. (ah)

