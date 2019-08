Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand bei Gewahrsamnahme

Ilmenau (ots)

Am Sonntagabend schmiss ein 23-Jähriger Stühle aus dem Fenster in der Bergrat-Mahr-Straße und sorgte auf diese Weise für einen Polizeieinsatz. Die Beamten konnten den Täter vor Ort feststellen und die Ermittlungen ergaben, dass der Herr zuvor mittels eines Stuhls das Fahrzeug eines 36-Jährigen beschädigte, diesen beleidigte und bedrohte. Als der Täter zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete Widerstand gegenüber den Polizisten. Zusätzlich fanden die Beamten in seiner Wohnung Betäubungsmittel, welche umgehend beschlagnahmt wurden. Insgesamt erwarten den Herrn nun mehrere Anzeigen u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahme wurde der 23-Jährige zur Untersuchung in eine medizinsiche Einrichtung gebracht. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell