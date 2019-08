Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pflasterstein entwendet

Gehren (ots)

Am Sonntagmorgen beschäftige ein 23-Jähriger die Polizei Arnstadt-Ilmenau, da er aus einem Plaster in der Königseer Straße einen Stein herausnahm und anschließend entwendete. Folgend lief der junge Mann in Richtung Netto, als eine Zeugin die Polizei alarmierte. Die Beamten konnten den Herrn in der Langebergstraße feststellen, ihm den Stein abnehmen und letztlich das Pflaster wieder auffüllen. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen. (db)

