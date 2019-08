Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Fuß einer Leitbake

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kollidierte ein 19-jähriger mit dem Fuß einer Leitbake in der Straße der Einheit. Unbekannte hatten den Gegenstand auf Höhe der Teichgartenstraße auf die Straße gelegt und in der Folge konnte der Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch die Kollision entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugfront. Letztlich war es dem Umstand geschuldet, dass der Fahrzeugführer noch eine Gefahrenbremsung einleitete, dass weder Personen- noch erheblicher Sachschaden zu verzeichnen war. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0214818/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell