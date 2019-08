Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Eisenach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:00 Uhr kam es in der Ebertstraße in Eisenach zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte ein 29 jähriger Eisenacher mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Der Fahrradfahrer wird derzeit im St. Georg Klinikum Eisenach behandelt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter Angabe der Hinweisnummer 0214555/2019 zu melden. (mab)

