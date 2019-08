Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots)

Am Morgen des 24.08.2019 wurde um 01:19 Uhr ein männlicher Mazdafahrer in der Von-Zach-Straße in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wird neben einem Atemalkoholwert von 2,38 Promille festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach der Unterbindung der Weiterfahrt erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus Gotha. Den Fahrer erwarten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei Rückfragen: Aktenzeichen 0213933/2019(tn)

