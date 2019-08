Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradräder gestohlen

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 22.08.2019 bis zum 23.08.2019, gegen 17:30 Uhr, wurde in Gotha, in der Schlichtenstraße, ein Fahrrad entwendet. Hierbei handelt es sich um ein ungesichertes Damenrad, City-Bike, Farbe: Schwarz, Wert: ca. 400,- Euro. Das Fahrrad stand in einem Fahrradabstellraum und war ungesichert. Zeugen werden gebeten sich unter der Angabe der Nummer: 0214046/2019 bei der Landespolizeiinspektion Gotha zu melden. (tn)

