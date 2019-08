Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei PKWs beschädigt

Gotha (ots)

Am Samstag, den 24.08.2019, in der Zeit von 04:00 Uhr bis 04:30 Uhr, wurden in der Humboldtstraße in Gotha zwei PKWs beschädigt. Hierbei wurden bei einem Renault Megane und bei einem Honda Civic die Außenspiegel auf der Beifahrerseite umgeklappt und beschädigt. Der Sachschaden beträgt jeweils 150,- Euro. An drei weiteren PKWs wurden die Außenspiegel nach vorn gedrückt, ein Sachschaden entstand hierbei nicht. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe der Nummer: 0214074/2019 bei der Landespolizeiinspektion Gotha zu melden.(tn)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell