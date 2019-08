Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auch ein Anhänger braucht ein Kennzeichen

Bittstädt (ots)

Beamten der PI Arnstadt/Ilmenau fiel am Samstag gegen 10:20 Uhr in Bittstädt ein Ford mit Anhänger auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Anhänger nicht zugelassen war. Es folgte eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Steuerhinterziehung. (as)

