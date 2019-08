Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Grün oder doch Rot

Arnstadt (ots)

Am Samstag gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Arnstadt, Ichtershäuser Straße Ecke Bierweg ein Verkehrsunfall. Eine 71jährige Citroenfahrerin befuhr die Ichtershäuser Straße in Richtung Stadtmitte. Eine 56jährige Skodafahrerin befuhr den Bierweg in Richtung Am Alten Gericht. Beide gaben an, dass die Ampelanlage auf "Grün" zeigte. Es kam sodann auf der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß. Verletzt wurde keiner, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben. Aktenzeichen: 0214221/2019 (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell