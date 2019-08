Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell in der Kurve

Kleinhettstedt (ots)

Am Freitag gegen 19:15 Uhr kam es zwischen Kleinhettstedt und Döllstedt zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 22jährige Kawasakifahrer verlor die Kontrolle in einer Rechtskurve über seine Maschine und stürzte in den linken Straßengraben. Er verletzt sich hierbei schwer und kam ins Krankenhaus.Am Motorrad entstand erheblicher Schaden.(as)

