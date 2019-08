Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch auf das Schulgelände

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom Freitag zu Samstag verschafften sich ein oder mehrere Täter in Arnstadt, Professor-Frosch-Straße, Zugang zum Schulgelände der Ludwig Bechstein Regelschule. Die Täter beschädigten einen Teil des Metallzaunes. Hier wurde eine Garage vom Hausmeister aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, wird noch geprüft. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an Aktenzeichen: 0214193/2019 (as)

