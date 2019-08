Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in Ilmenau, Sertürmer Straße in ein bewohntes Einfamilienhaus eingebrochen. Die Bewohner schliefen und die Einbrecher entwendete Geldbörse, Laptop, Kamera und zwei E-Bikes. Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 10.000,- Euro. Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat die Ermittlung aufgenommen. Hinweise bitte unter dem Aktenzeichen: 0213464/2019 (as)

