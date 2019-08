Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einkaufswagen auf Abwegen

Arnstadt (ots)

Am Samstag Abend gegen 21:00 Uhr meldeten Zeugen, das eine Person mit einem Einkaufswagen in Arnstadt Ichterhäuser Straße unterwegs ist und Fußgänger belästigt. Bei dem folgenden Polizeieinsatz stellte sich heraus, dass die männliche Person stark alkoholisiert war und den Einkaufswagen aus einer Kaufhalle in der Goethestraße entwendet hat. Der Einkaufswagen wurde sichergestellt und der junge Mann bekam eine Anzeige. (as)

