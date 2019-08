Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter überrascht und geflüchtet

Arnstadt (ots)

Am Samstag gegen 04:20 Uhr wurde in Arnstadt, Am Häckerstieg in einem Mehrfamilienhaus ein Einbrecher festgestellt. Dieser war gerade dabei die Kellertüren aufzubrechen. Ein Hausbewohner konnte ihn kurz zur Rede stellen. Der Einbrecher verließ dann jedoch fluchtartig den Tatort in Richtung Brauerei. Er richtete einen Schaden von ca. 50,- Euro an. Gesucht wird in diesem Zusammenhang eine männliche Person, ca. 170cm Groß dunkel gekleidet, mit Basecap und einem Rucksack. Hinweise bitte unter Nummer: 0214215/2019(as)

