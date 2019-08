Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Böse Überraschung am Morgen

Ilmenau (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag hatten Bewohner eines Einfamilienhauses in Ilmenau, Ritzebühl ungebetenen Besuch. Durch eine unverschlossene Tür gelangte der Täter ins Haus und entwendete 2 Laptop, 1 Kamera, 1 Spendendosen mit Inhalt, sowie eine Geldbörse mit Inhalt. Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 2000,- Euro. Die Hausbewohner bemerkten den Diebstahl erst nach dem Aufstehen. (as)

