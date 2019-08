Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen

Gotha (ots)

Am Donnerstag und Freitag wurden bei der Polizei mehrere Kelleraufbrüche angezeigt. So entwendeten unbekannten Täter in der Helenenstraße zwei Fahrräder im Wert von 700 Euro, in der Straße der Einheit Werkzeug im Wert von 250 Euro und in der Rohrbachstraße ebenfalls ein Fahrrad im Wert von 300 Euro. Die Polizeibeamten sicherten Spuren und leiteten Ermittlungsverfahren ein. (aw)

