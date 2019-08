Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Ilmenau (ots)

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß ist es am Donnerstagmorgen in der Ziolkowskistraße in Ilmenau gekommen. Hier übersah ein Opel-Fahrer beim Überqueren einer Kreuzung eine 70-Jährige Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (aw)

