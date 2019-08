Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieb gefasst

Ilmenau (ots)

In einem Markt am Mühltor in Ilmenau gelang am Donnerstagabend die Ergreifung eines Diebes. Die Detektivin des Marktes beobachtete einen 37-jährigen Mann dabei, wie dieser eine Tastatur und Lebensmittel aus den Regalen nahm und in seinen Rucksack verstaute. Nachdem der Mann die Kasse ohne zu zahlen passiert hatte, wurde er von der Detektiven angesprochen. Als dieser bemerkte, dass er wohl erwischt wurde, rannte er samt Diebesgut davon. Die eingesetzten Polizeibeamte konnten den Langfinger allerdings auf der Flucht samt Diebesgut aufgreifen. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

