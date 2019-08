Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gemeinsamer Alkoholkonsum eskaliert

Eisenach (ots)

Am Donnerstagnachmittag sprachen ein 46-Jähriger und ein 35-Jähriger am Eisenacher Karlsplatz dem Alkohol zu. Da der 35-Jährige offensichtlich stark betrunken war, rief der Ältere aus Sorge ein Taxi, welches ihn nach Hause bringen sollte. Damit war der 35-Jährige nicht einverstanden und biss dem Älteren in den Arm. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten bei den beiden Männern eintrafen, klappte der 35-Jährige zusammen und musste anschließend in ein Krankenhaus zur medizinischen Behandlung gebracht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (aw)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell