Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwere Verkehrsunfälle auf der B84

Eisenach (ots)

Am Freitag den 23.08.2019 gegen 07:00 Uhr kam es auf der B84 zwischen Großenlupnitz und Industriegebiet Kindel zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer fuhr aus bisher nicht geklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Durch den Unfall staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Am Stauende Richtung Behringen kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall durch Auffahren. Hierbei wurden eine Person schwer und drei Personen leicht verletzt. Durch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden zeitnah Polizei und Rettungsdienst informiert. Die verletzten Personen befinden sich derzeit in medizinischer Behandlung. Die B84 ist derzeit auf Grund Ermittlungsmaßnahmen der Polizei in beide Richtungen gesperrt. (mab)

