LPI-GTH: KTM gestohlen - Zeugen gesucht

Am 16.08.2019 veröffentlichte die Polizei Gotha einen Zeugenaufruf zu einer gestohlenen KTM aus Ilmenau, der jetzt konkretisiert werden kann. Das Motorrad der Marke KTM SMC R 690 LC4 wurde im Zeitraum von 14.08.2019, 18:00 Uhr - 15.08.2019, 14:00 Uhr aus einer Tiefgarage in der Straße An der Schlossmauer entwendet. Das Motorrad war mit dem Lenkerschloss gesichert. Es handelt sich um ein Motorrad in der Farbe orange/schwarz im Wert von ca. 8500,- Euro mit Erstzulassung 06/2016, Individualnummer: VBKLST409GM791083. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das amtliche Kennzeichen IL-F94 angebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0206462/2019 entgegen. (ah)

