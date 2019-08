Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen im Straßenverkehr

Gotha (ots)

Beamte der Polizei Gotha kontrollierten am Mittwoch zur Mittagszeit einen 23-Jähringen in seinem Pkw in der Oststraße. Ein freiwilliger Drogenschnelltest reagierte positiv und somit kam es zur Blutentnahme im Krankenhaus. Die Fahrt war damit beendet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (db)

