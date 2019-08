Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bier entwendet und Fasade beschmiert

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 09:15 Uhr in den Kiosk im Freibad ein. Hier konnten die Täter zwei Kästen Bier im Wert von ca. 30 Euro erbeuten. Im Anschluss machten sich die Unbekannten an den Fenstern und Türen des Wirtschaftsgebäudes zu schaffen. Mittels einer Silikonpistole brachten die Unbekannten Striche und Herzen an. Somit beträgt der Sachschaden am Kiosk und an dem Gebäude ca. 400 Euro. Die Polizei nahm die Anzeigen auf und bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0211302/2019 bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 zu melden. (db)

