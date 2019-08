Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schreckschusswaffe in Fahrzeug gefunden

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Mittwochmorgen kontrollierten Beamte der PI Eisenach einen Ford Transporter in der Straße "Am Berg". Hierbei zeigte sich der Fahrzeugführer nervös und die Polizisten konnten einen Handgriff einer Pistole im Fahrzeuginneren erkennen. Folgend wurde der Herr aufgefordert das Fahrzeug zu verlassen, wobei der 43-Jähriger der Aufforderung nachkam. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Polizisten ihre erste Vermutung bestätigen, da sie eine Schreckschusswaffe mit der entsprechenden Kennzeichnung fanden. Munition führte der Täter nicht mit. Da der Herr keine Erlaubnis vorweisen konnte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Waffe stellten die Beamten sicher. (db)

