Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag stieß ein Radfahrer mit einem Pkw zusammen, welcher von einem Parkplatz am Markt über den Gehweg auf die Straße fahren wollte. Der 28-jährige Autofahrer übersah hierbei die Fahrradfahrerin und diese konnte nicht mehr bremsen. Folgend kam es zu Kollision, wobei sich die Frau verletzte. Sie kam anschließend ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell