Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen - im Straßengraben gelandet

Branchewinda (ots)

Am Dienstagabend verlor ein 22-Jähriger auf der L1047 die Kontrolle über seinen Chevrolet, kam von der Straße ab und landete letztlich im gegenüberliegenden Straßengraben. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht und am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Durch die Feuerwehr konnte das Fahrzeug aus dem Graben zurück auf die Straße gestellt und die ausgelaufene Flüssigkeit gebunden werden. (db)

