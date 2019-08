Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spielautomat beschädigt

Gotha (ots)

Ein rumänischer Staatsbürger sorgte in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch für einen Polizeieinsatz in der Kindleber Straße. Der 38-Jährige geriet zunächst in einer Spielothek in Streit mit mehreren Gästen. Als ein 21-Jähriger den Herrn aufforderte die Lokalität zu verlassen, schlug der Täter auf einen Spielautomaten und beschädigte das Display. Im Anschluss bedrohte er den Geschädigten, wobei ein körperlicher Übergriff ausblieb. Die Beamten nahmen entsprechende Anzeigen vor Ort auf. (db)

