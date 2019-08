Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Handwerker getäuscht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstag betrog ein Unbekannter eine 56-Jährige um über 300 Euro. Der Täter erschien bei der Frau Zuhause, nachdem sie einen Handwerker telefonisch bestellte. Dort bat er die Geschädigte um einen Vorschuss für den Erwerb der benötigten Teile zur Reparatur. Die Geschädigte übergab in der Folge das Geld und der Täter stellte zunächst eine Quittung aus. Im Anschluss verwickelte der Herr die Frau in ein Gespräch und nahm die Quittung wieder an sich. Danach verließ der Unbekannte die Wohnung, kam nicht mehr zurück und war auch durch die Geschädigte nicht mehr erreichbar. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (db)

