Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Apotheke

Berka/ Werra (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Apotheke in der Werrastraße ein. Dort durchsuchten die Täter die Räume und entwendeten Bargeld und einen Metallwürfel, welcher ebenfalls zur Verwahrung von Bargeld diente. So erbeuteten die Täter über 900 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten keine Medikamente oder ähnliches gestohlen werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0210385/2019 bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell