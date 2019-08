Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Einsätze in Asylbewerberunterkunft

Gotha (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam zu zwei Einsätzen der Gothaer Polizei in der Gemeinschaftsunterkunft in der Kindleber Straße. Zunächst griff am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, ein 25-jähriger Afghane den Mitarbeiter der Security-Firma an, indem er versuchte, ihn zu schlagen und zu schubsen. Die hinzugezogenen Beamten konnten vor Ort die Situation jedoch entspannen und nahmen eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter einen Atemalkoholwert von 2,65 Promille, zeigte sich jedoch ruhig. Ungefähr zwei Stunden später kam es erneut zum Einsatz, wobei zu diesem Zeitpunkt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern untereinander ursächlich war. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den 25-jährigen Afghanen sowie einen weiteren 29-jährigen afghanischen Staatsbürger in Gewahrsam. (db)

