Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Waltershausen (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde die Polizei in die Gemeinschaftsunterkunft in der Fabrikstraße gerufen, da es in Folge einer Streitigkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung und Sachbeschädigung gekommen ist. Bei Eintreffen der Polizei richtete sich die Aggression gegen die eingesetzten Kollegen. Ein Bewohner (m/28/afghanisch) versuchte die Polizeibeamten zu stoßen und leistete massiv Widerstand. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. (ah)

