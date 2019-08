Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Trabbiclub

Ilmenau (ots)

Zu einem noch nicht genau bekannten Zeitpunkt brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Rottenbachstraße ein. Die Polizei nahm die Anzeige am Montagmittag auf. Insgesamt wurden ein Vollcross-Motorrad, ein Moped und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 6000 Euro entwendet. Durch einen Zeugen konnte das Moped in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0209537/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

