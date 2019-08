Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Apotheke

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Dienstagmorgen um ca. 01:15 Uhr versuchte ein Unbekannter in eine Apotheke in der Mühlberger Straße einzudringen. Vermutlich verhinderte die ausgelöste Alarmanlage ein weiteres Vorgehen, sodass der Täter ohne Beutegut flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0209738/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell