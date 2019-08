Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Seniorenresidenz

Eisenach (ots)

Am Freitagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr gelangte ein Unbekannter in die Parterrewohnung eines 92-Jährigen in der Clemensstraße. Der Täter entwendete aus dem Wohnraum ein Fernsehgerät und zwei Geldbörsen mit 240 Euro Bargeld und entkam unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0208448/2019 bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 zu melden. (db)

