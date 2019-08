Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit in Asylbewerberunterkunft

Gerstungen (ots)

Am Sonntagabend kam es zu einem Streit zwischen mehreren Asylbewerbern in Gerstungen. Zunächst geriet eine 39-jährige Nigerianerin mit einem 39-jährigen Afghanen in Streit, wobei der Herr die Frau mehrfach schlug. Als ein 24 Jahre alter Libyer eingreifen wollte, griff der 39-jährige Täter den Helfer ebenfalls an und bedrohte schließlich beide mit einer Metallstange. Durch weitere Bewohner und den Security-Mitarbeiter konnte dem Täter die Stange abgenommen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell