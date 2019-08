Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle bei Fahrradfahrer - Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

Gotha (ots)

Am frühen Montagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Gotha einen Fahrradfahrer in der Siebleber Straße. Der 34-Jährige war mit seinem selbstgebauten E-Bike in der Innenstadt unterwegs, obwohl er weder den notwendigen Führerschein, noch eine Versicherung vorweisen konnte. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen leistete der Täter Widerstand und verletzte dabei zwei Beamte leicht. Dennoch wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, da der Verdacht bestand, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher. Nun erwarten den 34-Jährigen mehrere Anzeigen. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell