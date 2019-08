Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit Auto unterwegs

Tambach-Dietharz (ots)

Am Freitag, 16.08.2019 stellten die Beamten des ID Gotha in Tambach-Dietharz gleich zwei Fahrzeugführer fest, welcher unter Alkoholeinwirkung mit ihrem Pkw fuhren. Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 40-jährigen Mazda-Fahrer in der Hauptstraße. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem Mazdafahrer einen Vorwert von 1,79 Promille. Gegen Mitternacht wurde ein Pkw Kia in der Poststraße angehalten und der Fahrer kontrolliert. Der 44-jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,36 Promille. Beide Fahrzeugführer wurden zur Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht und mussten im Anschluss ihren Führerschein abgeben. Gegen die beiden Verkehrssünder wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. (dl)

