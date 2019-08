Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausmüll im Wald entsorgt

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Anwohner fanden am Samstag in einem Waldstück Im Grund enstorgten Haus- und Papiermüll. In dem Müll fanden sich Hinweise, so dass eine 23-Jährige als Verursacherin ermittelt werden konnte. Sie bekam die Auflage den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde erstattet. (ml)

