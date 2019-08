Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Münzbehälter aufgebrochen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte brachen von Freitag auf Samstag den Münzbehälter der öffentlichen Toilette am Markt auf. Entwendet wurde Bargeld in unbekannter Höhe. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweisnummer 0207918/2019. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell