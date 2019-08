Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstähle aus Keller

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Gotha zu zwei Kellereinbrüchen. In der Breiten Gasse brachen Unbekannte die Kellerparzelle eines 86-Jährigen auf. Hieraus wurden verschiedene Alkoholika und Werkzeug im Wert von 100 Euro entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Hinweisnummer 0207787/2019 entgegen. In der Brückengasse stahlen Unbekannte das im Gemeinschaftskeller angeschlossene Mountainbike der Marke "Ghost" einer 55-Jährigen. Der Wert des Fahrrades wurde auf 600 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei 10 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Fahrrades bitte an die Telefonnummer 03621/781124, Hinweisnummer 0207860/2019. (ml)

