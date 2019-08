Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf dem Feld gelandet

Teutleben - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und einem Sachschaden von 10 000 Euro kam es am Freitagnachmittag auf der L 1029 zwischen Teutleben und Weingarten. Am Abzweig nach Neufrankenroda hatte eine 69-jährige VW-Fahrerin von Weingarten kommend beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Mistubishi übersehen. Um eine drohende Kollision mit dem VW zu verhindern, lenkte der 47-jährige Mitsubishifahrer nach links gegen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und erst auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 47-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde nicht beschädigt. (ml)

