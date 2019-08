Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter lässt Ausweis am Tatort zurück

Ilmenau (ots)

Zu einem sehr schnell aufgeklärten Diebstahl aus einem PKW kam es am Samstagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Den schnellen Aufklärungserfolg verdankte die Polizei dem Täter selbst, denn dieser ließ seinen Ausweis am Tatort zurück. (sb)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell